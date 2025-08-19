İranlı milletvekili: Tetik mekanizması uygulanırsa çeşitli yanıt seçeneklerimiz var

İran İslami Şura Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Abbas Golru, bazı Avrupa ülkelerinin tetik mekanizmasını etkinleştirme ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının yeniden yürürlüğe girmesi tehdidine ilişkin olarak açıklamasında, “Öncelikle, konuya ilişkin olarak, nükleer anlaşma ve eki olan 2231 sayılı BM kararının, İran’a karşı BM Güvenlik Konseyi’nin 7. bölümüne dayalı altı yaptırım kararını yürürlükten kaldırdığını hatırlamak gerekir” dedi.

Golru açıklamasında, BM kararları çıktığında ülkelerin bu kararlara uymak zorunda olduğunu belirterek, “Bu kararları haksız veya meşru olmayan bulabiliriz, ancak yine de BM’de kabul edilmesi bağlayıcıdır” ifadesini kullandı.

Meclis Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, tetik mekanizması etkinleşirse, yanıt vermek için çeşitli araç ve seçeneklere sahip olduklarını ve bunlardan birinin NPT’den çıkmak olduğunu belirtti.

Golru, bu konunun şu anda Meclis Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu’nda incelendiğini ifade etti.