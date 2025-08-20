  1. Kültür
Ayetullah Hamanei'den İranlı minyatür ustası Ferşçiyan için taziye mesajı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İranlı minyatür ustası Mahmut Ferşçiyan için taziye mesajı yayımladı.

Ayetullah Hamanei, Ferşçiyan'ı ''İran sanatının semalarında parlayan bir yıldız'' olarak tanımladı.

Taziye mesajında, ''Seçkin ve tanınmış sanatçı Mahmut Ferşçiyan, İran sanatının semalarında parlayan bir yıldızdı. O büyük azim ve dindarlığıyla dine hizmet etti ve geride ölümsüz eserler bıraktı.'' ifadesine yer verildi.

Ayetullah Hamanei, merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.

