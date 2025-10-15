ABD, Venezuela açıklarında bir tekneyi vurdu: 6 ölü

ABD ordusu, Venezuela açıklarında “uyuşturucu taşıdığı” iddia edilen bir tekneye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada operasyonun uluslararası sularda gerçekleştirildiğini belirterek, istihbaratın teknenin “narkoterör ağlarıyla bağlantılı” olduğunu doğruladığını söyledi. Saldırının görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaştı.

Sputnik'e göre görüntülerde, hareketsiz haldeki küçük bir teknenin havadan atılan bir mühimmatla vurularak patladığı ve kısa süre sonra alevler içinde kaldığı görülüyor. Bu, Trump yönetimi döneminde Karayipler’de düzenlenen beşinci saldırı oldu.

Pentagon, saldırıya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı ancak ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth Trump’ın açıklamalarının doğru olduğunu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir videoyla doğruladı.

Geçen hafta Senato’da yapılan oylamada, yönetimin bu tür saldırıları Kongre onayı olmadan düzenlemesini yasaklayan bir karar tasarısı reddedilmişti.

Venezuela’dan tepki: 'Gerçekleri savunun'

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, saldırının “ABD’nin uydurduğu yalanlara dayandığını” belirterek, basına çağrıda bulundu:

Amaç gerçeği aramak değil, saldırganlığa bahane yaratmaktır. Sizden yalan söylemenizi istemiyoruz, sadece gerçeği savunun.

Venezuela, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğini gerekçe göstererek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini "acil" toplantıya çağırmıştı.

Şu ana kadar toplamda 27 kişinin öldüğü bildirilen bu operasyonlar, Karayipler’deki ABD askeri varlığının son yıllardaki en yoğun dönemi oldu.