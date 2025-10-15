Dışişleri Bakanı Erakçi Uganda'da

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bu sabah Bağlantısızlar Hareketi Dışişleri Bakanları konferansına katılmak üzere Uganda’nın başkenti Kampala’ya ulaştı.
Bağlantısızlar Hareketi Dışişleri Bakanlarının 19. Ara Dönem Konferansı, Çarşamba ve Perşembe günleri Uganda Dışişleri Bakanı’nın başkanlığında, üye ülkelerin dışişleri bakanları ve üst düzey heyetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecektir.
Dışişleri Bakani Erakçi, konferansın genel oturumlarında uluslararası gelişmelerle ilgili olarak İran'ın tutumlarını açıklamanın yanı sıra, zirveye katılan ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.
