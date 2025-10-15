Mahmut Arıkan: ABD'nin planından bu coğrafyaya hayır gelmez!

TBMM'de düzenlenen haftalık Grup Toplantısı'nda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, gündeme dair kritik değerlendirmelerde bulundu.

Mahmut Arıkan, Özgürlük Filosu'nu organize edenlere, filoya katılan vicdan sahiplerine teşekkür etti.

Arıkan, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin 2 yıldır teslim olmadan Direniş'e destek vermediğini, katliama ara verildiğinde İsrail'in izin verdiği kadar yara bandı götürdüğünü söyledi.

Arıkan, ateşkesin barış olmadığını, İsrail'in her santimetrekare toprakta işgalci olduğunu vurguladı.

Arıkan, toplamda 17 yıl iktidarda olan Netanyahu'yu suçlamanın 77 yıldır soykırım yapan İsrail'i görmezden gelmek olduğunu, ve Filistin halkının yanında olmanın Filistin'i tanımakla değil İsrail'i tanımamakla olacağını belirtti.

Arıkan, Trump'ı barış güvercini gibi sunmanın soykırımın en büyük destekçisi ABD'yi aklayamayacağının altını çizdi.

Arıkan, ''iktidarınızı devam ettirebilmek için böyle bir planın içerisinde yer almayın'' diyerek iktidarı ABD-İsrail'in dayattığı planlardan uzak durmaya çağırdı.

Arıkan ayrıca "ABD'nin planından bu coğrafyaya hayır gelmez" dedi.