Siyonist rejim ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor

Siyonist rejim ordusu, topçu saldırıları sırasında Gazze'nin doğusundaki Şucaiye semtindeki El Nazzaz Caddesi'ni hedef aldı.
Edinilen bilgilere göre, işgalciler Gazze'nin doğusundaki Filistinlilere de ateş açtı.
El Cezire muhabiri, Siyonist rejimin tanklarının Gazze'nin doğusuna saldırdığını duyurdu.
Ayrıca, Siyonist rejime ait askeri botlar, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Şati kampının batısındaki balıkçılara da ateş açtı.
Hamas sözcüsü dün, İsrail rejiminin anlaşmanın şartlarını ihlal ettiğini bildirmişti.
yorumunuz