Erakçi’den Bağlantısızlar Hareketi üyelerine tek taraflılığa karşı dayanışma çağrısı

Dışişleri Bakanı Erakçi, halkların kendi kaderini tayin etme hakkı, Birleşmiş Milletler Şartı’nın ilkelerine ve amaçlarına saygı, güç kullanımının yasaklanması ve tek taraflı zorlayıcı eylemlerin kınanması başta olmak üzere Bağlantısızlar Hareketi’nin temel ilkelerinin korunmasının gerekliliğini vurgulayarak, tek taraflılık ve bazı güçlerin hâkimiyet arayışından kaynaklanan artan tehditler ve sorunlarla mücadele için gelişmekte olan ülkeler arasında dayanışma ve birliğin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Erakçi, geçtiğimiz Haziran ayında Siyonist rejim ve ABD’nin İran’a karşı işlediği saldırgan eylemleri hatırlatarak, bu saldırıyı kanunsuzlupu açık örneği olarak nitelendirdi ve bu iki rejimden gelen tehditlerin küresel barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

Bakan Erakçi, üç Avrupa ülkesinin (İngiltere, Fransa ve Almanya) nükleer anlaşma çerçevesindeki ihtilaf çözüm mekanizmasını ve BM Güvenlik Konseyi’ni kötüye kullanarak, konseyin daha önce kaldırdığı yaptırım kararlarını yeniden yürürlüğe koyma girişiminde bulunmasını hukuka aykırı bir eylem olarak nitelendirdi.

Erakçi, bu girişimin hukuki sonuç doğuramayacağını ve bazı daimi üyelerin de buna karşı çıktığını belirtti.

Dışişleri Bakanı, BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararının süresinin 17 Ekim 2025’te dolacağını hatırlatarak, Bağlantısızlar Hareketi üyelerini uluslararası kurumların özellikle Güvenlik Konseyi’nin, şantaj ve baskı aracı olarak kötüye kullanılmasına karşı çıkmaya çağırdı.

Erakçi ayrıca, üç Avrupa ülkesinin nükleer anlaşmadaki snapback mekanizmasına başvurma konusunda yasal yetkisinin bulunmadığını, bu ülkelerin kötü niyetli davrandığının açık olduğunu ve iki daimi üyenin bu girişime açıkça karşı çıktığını belirtti.

Erakçi, “Bu nedenle, ABD ve üç Avrupa ülkesinin, 2015’te kaldırılan Güvenlik Konseyi kararlarının yeniden yürürlüğe girdiği iddiası geçersiz ve ülkeler tarafından hukuki geçerliliği olan bir uygulama olarak tanınmamalıdır” dedi.

Filistin meselesinin en önemli uluslararası sorunlardan biri olduğunu belirten Erakçi, İran’ın, Filistinlilere yönelik soykırımın durdurulması, işgalcilerin Gazze’den çekilmesi, insani yardımların engelsiz ulaştırılması ve Gazze’nin yeniden inşası için her türlü girişimi desteklediğini belirtti.

Erakçi ayrıca, Siyonist rejimin cezasız kalmasına son verilmesi, Siyonist suçluların yargılanması ve cezalandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmasının başka bir bölümünde Erakçi, Venezuela, Küba, Nikaragua, Belarus ve İran dahil ABD’nin tek taraflı ve zalimane zorlayıcı önlemlerine maruz kalan ülkelerle dayanışma içinde olmanın ve onları desteklemenin önemine vurgu yaptı.