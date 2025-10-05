  1. Türkiye
5 Eki 2025 17:47

Ankara’da Gazze için “Kararlılık Yürüyüşü”

İsrail rejiminin 8 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de sürdürdüğü saldırılara ve yaşanan insani krize dikkat çekmek amacıyla bugün Ankara’da geniş katılımlı “Gazze Kararlılık Yürüyüşü” yapıldı.

Ankara Filistin Dayanışma Platformuna (ANFİDAP) mensup sivil toplum kuruluşu üyeleri ile yaşlılar, gençler ve çocukların da aralarında olduğu binlerce kişi, Gazze'de yaşanan soykırıma dikkati çekmek ve İsrail'e tepkilerini yükseltmek için Melike Hatun Camisi önünde toplandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bazı milletvekilleri ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yürüyüşe katılarak vatandaşlara destek verdi.

Ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, "Bir adım ötede insanlık ölüyor, kahrolsun İsrail", "Müslümanlar birleşin" yazılı pankartlar taşıyor.

