Suriye’de Esad sonrası ilk parlamento seçimi yapılıyor

Suriye'de, Beşar Esad hükümetinin devrilmesinin ardından ilk parlamento seçimi bugün yerel saatle 09.00’da başladı.

Saat 17.00’ye kadar sürecek olan oy kullanma işlemi, Suriye’nin çeşitli vilayetlerinde oluşturulan seçmen heyetleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Yüksek Seçim Komisyonu tarafından belirlenen seçim bölgelerindeki sandık merkezlerinde çoğu vilayette seçim yapılacak. Ancak Rakka ve Haseke vilayetlerinin bazı bölgelerinde seçim tarihi daha sonra belirlenecek. Söz konusu vilayetlerdeki diğer seçim bölgeleri ile Süveyda vilayetindeki tüm seçim bölgelerinin ise uygun şartlar sağlanana kadar boş bırakılacağı açıklandı.

Suriye Parlamento seçimlerinde yüzde 14'ü kadın 1578 aday yarışıyor.

Bu seçimler, 8 Aralık 2024’te Beşar Esad’ın düşüşünden sonra düzenlenen ilk Halk Meclisi seçimleri olarak, Suriye’nin geçiş dönemini temsil eden yeni yasama organlarının kurulması açısından kritik bir öneme sahip.