Türkiye’nin de aralarında olduğu 8 ülkeden ortak Gazze bildirisi

Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Endonezya, Pakistan ve Türkiye’nin dışişleri bakanları ortak bir bildiri yayınlayarak, Hamas’ın Trump’ın Ortadoğu barış planına yönelik adımlarını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Bildiride, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması ve esir takası anlaşmasının hayata geçirilmesi yönündeki çağrılar da desteklendi. Bu gelişmelerin, Gazze’de kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes için gerçek bir fırsat olduğu vurgulandı.

Hamas’ın Gazze yönetimini Filistinli bir komiteye devretmeye hazır olduğunun da memnuniyetle karşılandığı belirtilen bildiride, Trump planının uygulanmasına yönelik mekanizmanın müzakerelerle karara bağlanmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Taraflar, Gazze’de savaşın sona erdirilmesi, insani yardımın koşulsuz ulaştırılması ve Filistin halkının göç ettirilmesine karşı olduklarını yineledi. Ayrıca, esirlerin serbest bırakılması ve Filistin Özerk Yönetimi’nin Gazze’ye dönmesi desteklendi.

Bildiride, Batı Şeria ile Gazze’nin birleşmesi, tüm tarafların güvenliğinin sağlanması, İsrail’in tam çekilmesi ve Gazze’nin yeniden imarıyla iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın gerçekleştirilmesi hedeflendiği vurgulandı.

