İstanbul’da Gazze’ye destek yürüyüşü düzenleniyor

7 Ekim 2023'te Siyonist İsrail’e karşı yürütülen Aksa Tufanı adlı operasyonun ikinci yıldönümü dolayısıyla İstanbul'da "Özgürlüğe yürüyoruz" yürüyüşü düzenleniyor.

Yürüyüş, Ayasofya Meydanı'ndan Eminönü Meydanı'na istikamette gerçekleşiyor.

Yürüyüş için alınan tedbirler kapsamında bölgedeki bazı yollar kapatıldı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.

Aksa Tufanı Operasyonu

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023’te, Gazze'den Aksa Tufanı operasyonunu başlatmış, işgalcilere ağır kayıplar vermiş ve birçok işgal askerini de esir almıştı.

İşgal ordusu da ayını tarihte onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını bildirmişti.

İşgalci rejim, kadın ve çocuk demeden katliamlarına devam ediyor.