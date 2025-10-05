Lieberman’ın 'İran' iddiaları Siyonist yetkilerince yalanlandı

Bağdat el-Youm’a göre, Avigdor Lieberman son zamanda X platformunda İran’ın füze üslerine ait olduğunu iddia ettiği uydu görüntülerini paylaşarak, bu üslerin işgal altındaki topraklara saldırı için hazırlandığını öne sürdü.

Lieberman paylaşımında, “Tüm göstergeler İran’ın Nobel Barış Ödülü’nün değil, intikamın peşinde olduğunu gösteriyor” iddiasında bulundu.

Bu paylaşıma tepki olarak, İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesi Savaş Bakanlığı yetkililerine dayanarak, Lieberman’ın söz konusu uyarılarının herhangi bir operasyonel değeri olmadığını ve ciddiye alınmaması gerektiğini yazdı.

Yetkililer, bu paylaşımın ciddi yanlış anlamalara yol açabileceğini belirterek, İsrail’in şu anda İran’a karşı herhangi bir askeri operasyon planlamadığını vurguladı.

Gazete ayrıca, güvenlik yetkililerinin bu tür açıklamaların Tahran tarafından “saldırı hazırlığı” olarak algılanabileceğini ve İran’ın buna karşı önleyici adımlar atabileceğini, bunun da tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini düşündüklerini bildirdi.

Son haftalarda bölgedeki gerilimin tırmanmasıyla birlikte, bazı Batılı ve Siyonist medyaları İran’a karşı psikolojik bir atmosfer oluşturma çabası içinde. Ancak Tahran, her zaman çatışma ve gerginlik yerine diyalog ve diplomatik çözümleri tercih ettiğini vurgulamaktadır.