İran Meclisi, ulusal para biriminden dört sıfırın kaldırılmasını onayladı

İran Meclisi, bugünkü oturumunda, ülkenin para biriminden dört sıfırın kaldırılmasına yönelik düzenlemeyi kabul etti.

İran Merkez Bankası’nın para ve bankacılık kanununda yapılacak değişiklikle ilgili olarak, 144 kabul, 108 red ve 3 çekimser oyla tasarı onaylandı. Bu değişiklikle birlikte, “10.000 riyal” yerine yeni bir para birimi olarak “1 Tümen” kullanılmaya başlanacak.

Yeni düzenlemenin detayları şu şekilde:

Yabancı paraların riyal karşılığı ve döviz alım-satım oranları, Merkez Bankası tarafından belirlenen sistemde hesaplanacak.

Riyal ve yeni birim arasındaki paralel kullanım dönemi 3 yıl olacak.

Merkez Bankası, bu yasal değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra iki yıl içinde geçiş sürecini başlatacak.

Ayrıca, bu değişiklikle ilgili uygulanacak yönetmelikler, 3 ay içinde Merkez Bankası tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu’na sunulacak.