Gazze’de İsrail saldırılarında şehit sayısı 67 bin 139'a çıktı

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların son rakamlarını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 67 bin 139 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca toplam yaralı sayısı 169 bin 583’e ulaştı.

Son 24 saatte 65 cesedin hastanelere getirildiği ve 153 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Öte yandan, 18 Mart 2025 tarihinden itibaren başlayan yeni saldırı dalgasında 13 bin 549 kişi şehit olurken, 57 bin 542 kişi yaralandı.

Gazze’de halen binlerce kişinin kayıp olduğu ve enkaz altında bulunduğu belirtildi.

Ayrıca yardım dağıtım merkezlerine yönelik saldırılarda son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı. Bu merkezlerde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 2 bin 605’e, yaralı sayısı ise 19 bin 124’e yükseldi.

