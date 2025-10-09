Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin İran'dan ilk açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı, Gazze’deki soykırımın durdurulmasına yönelik çabalar hakkında bir bildiri yayımladı.

"İran Dışişleri Bakanlığı, 6 Ekim 2025 tarihli Gazze’deki soykırımın sona erdirilmesine ilişkin bildirinin hükümlerini hatırlatarak, İran İslam Cumhuriyeti’nin her zaman savaşın ve soykırımın durdurulması, işgalci askerlerin çekilmesi, insani yardımların bölgeye girişi, Filistinli esirlerin serbest bırakılması ve Filistin halkının temel haklarının temini anlamına gelen her türlü girişim ve eylemi desteklediğini vurgulamaktadır.

İran İslam Cumhuriyeti, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı yolundaki meşru direnişinin destekçisi olarak, son iki yılda tüm diplomatik imkânlarını özellikle bölgesel düzeyde, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler çerçevesinde Siyonist rejim ve destekçilerine baskı uygulamak, soykırımı durdurmak ve işgalcileri Gazze’den çıkarmak amacıyla kullanmıştır.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, büyük direniş şehitlerinin hatırasını saygıyla anarak, işgalci rejimin anlaşmalara uymamasını önlemek yönünde uluslararası toplumun sorumluluğuna dikkat çekmekte ve tüm tarafları Siyonist rejimin aldatma ve sözünde durmama girişimlerine karşı dikkatli ve uyanık olmaya çağırmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı bir kez daha vurgulamaktadır ki, Gazze’deki cinayetlerin ve soykırımın durdurulması, devletlerin ve yetkili uluslararası kurumların hukuki, insani ve ahlaki ortak sorumluluğu olan adaletin uygulanması görevini ortadan kaldırmaz. Bu görev; Gazze Şeridi’nde savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçların faillerinin tespiti ve yargılanması yoluyla Siyonist rejimin onlarca yıllık cezasızlık durumuna son verilmesini hedeflemelidir.”