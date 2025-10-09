  1. Ekonomi
İran'da doların bugünkü değeri

İran Merkez Döviz Piyasası’nda bugün dolar kuru güncellendi.

Dolar/Tümen kuru yaklaşık olarak 115 bin 690 seviyelerinde işlem gördü.

Buna karşılık, önceki işlem gününde dolar kuru 113 bin 970 tümen olarak kayıtlara geçmişti.

