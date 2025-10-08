Lavrov, Batı'nın İran tutumunu eleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘Doğu’ya Köprüler’ projesi için verdiği röportajda, gündemeki konuları değerlendirdi.

Lavrov, İran’ın nükleer programına ilişkin tam ölçekli müzakerelerin yeniden başlaması taraftarı olduğunu belirterek, “İran bununla ilgileniyor. Batı'nın, yasal olarak hiçbir hakkı olmamasına rağmen yaptırımları yeniden uygulama konusunda ciddi bir şekilde 'oynamaya' başladığı bu yılın Ocak ayından bu yana, İran müzakereleri sürekli olarak savundu, yaklaşımlarında esneklik ve yaratıcılık gösterdi ve provokasyonlardan kaçınmaya çalıştı. Çünkü Batı, İranlı müzakerecileri sürekli olarak yeni bir müzakere turuna çekti ve bu turlarda bazı ön anlaşmalara vardılar” dedi.

Sergey Lavrov, Batı taraflarının İran'a yönelik BM yaptırımları yeniden uygulama çabalarını ''iğrenç'' olarak nitelendirdi.

''Trump’ın Gazze planı şu anda masadaki en iyi seçenek''

Rus yetkili ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki çatışmayı çözmeye yönelik planının, şu an masadaki en iyi seçenek olduğunu belirtti.

Lavrov, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik uyguladığı ‘toplu cezalandırmanın’ uluslararası insani hukukun kaba bir ihlali olduğunu vurguladı.