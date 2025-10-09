İran ve Rusya, küçük modüler reaktörlerin geliştirilmesi konusunda görüştü

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami’nin Rusya’ya yaptığı ziyaret ve üst düzey Rus yetkililerle görüşmelerinin ardından, küçük modüler reaktörler (SMR) ve İran–Hürmüz nükleer elektrik santrali projesi kapsamında her biri 1250 megavat gücünde dört reaktörü içeren ve toplam değeri 25 milyar doları aşan iki işbirliği anlaşması imzalandı. Bu projeler, iki ülke arasındaki stratejik ve ekonomik ilişkilerde özel bir öneme sahip.

Bu anlaşmaların ardından Spasskiy başkanlığındaki Rosatom heyeti, Çarşamba günü İran Atom Enerjisi Kurumu yöneticileriyle bir araya gelerek özellikle küçük modüler reaktörler ve 1250 megavatlık güç reaktörleri konularında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret sırasında Spasskiy, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile de bir görüşme yaptı.

Taraflar, mevcut nükleer işbirliği projelerinin ilerleyişini değerlendirerek ortak projelerin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev’in yakın zamanda İran’ı ziyaret etmesi ve bu ziyarette hem üzerinde anlaşmaya varılan konuların takibini yapması hem de Buşehr nükleer santralinin 2. ve 3. ünitelerinin inşaat ilerlemesini yerinde incelemesi kararlaştırıldı.

Son günlerde, İran ile Rusya arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması, Rusya Devlet Duması tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Bu anlaşmaya göre iki ülke, stratejik alanlarda geniş ve uzun vadeli iş birliği yürütecek

Anlaşmanın 23. maddesi, özellikle nükleer reaktör alanındaki işbirliğine ayrılmıştır. Bu maddeye göre, iki ülke stratejik ilişkilerine dayanarak nükleer teknolojilerin geliştirilmesi ve nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımı için kapsamlı bir program yürütecekler.