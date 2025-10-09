  1. Dünya
Siyonist rejim askerlerine Gazze’den geri çekilme talimatı verildi

Siyonist rejim ordusunun sözcüsü, askerlerinin Gazze anlaşmasında belirlenen hatlara çekilmesi talimatı verildiğini açıkladı.

Siyonist rejimin ordu radyosu, Gazze kentinde görev yapan operasyonel birliklerin, önümüzdeki günlerde tamamen geri çekilmek üzere hazırlık yapmaları talimatını aldığını duyurdu.

Siyonist rejim ordusunun sözcüsü ayrıca, siyasi liderin talimatları ve durum değerlendirmesi doğrultusunda, ordunun anlaşmanın uygulanması için operasyonel hazırlıklara başladığını ve aynı zamanda yakın gelecekte belirlenen yeni konuşlanma hatlarına geçiş için gerekli askeri hazırlıkları yürüttüğünü belirtti.

İbranice yayın yapan “Kan” televizyonu da, Siyonist askerlerin Gazze Şeridi’nden çekilerek anlaşmayla belirlenen hatlara geçmek üzere hazırlıklara başladığını doğruladı.

Bu bağlamda, Siyonist rejimin güvenlik kabinesi, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasını onaylamak için bugün toplanacak.

