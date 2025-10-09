Gazze'de şehit sayısı 67 bin 194'e yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı, siyonist rejimin iki yılı aşkın süredir devam eden saldırılarında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Bakanlığın son açıklamasına göre, son 24 saat içinde siyonist bombardımanlarda 11 kişi şehit oldu, 49 kişi yaralandı.

Bu son rakamlarla birlikte, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de şehit sayısı 67 bin 194'e, yaralı sayısı ise 169 bin 890'a yükseldi.

Bakanlık, birçok bölgeye ambulans ve sağlık ekiplerinin ulaşmakta büyük zorluk çektiğini, çok sayıda yaralının hâlâ enkaz altında bulunduğunu bildirdi.

Gazze'nin altyapısı tamamen çökerken, hastaneler de neredeyse çalışamaz hale geldi. Elektrik kesintileri, yakıt eksikliği ve ilaç yetersizliği nedeniyle binlerce yaralı tedavi edilemiyor. Sağlık kaynakları, özellikle çocuk ve yaşlıların durumunun kritik olduğunu belirtiyor.

Siyonist rejimin saldırıları, sabah saatlerinde duyurulan ateşkese rağmen bazı bölgelerde hâlâ devam ediyor. Gazze halkı ise iki yıldır süren bu yıkımın ardından kalıcı bir ateşkesin uygulanmasını ve insani yardımların engelsiz biçimde ulaşmasını talep ediyor.

