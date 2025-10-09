  1. Dünya
Irak'tan Gazze'de ateşkes anlaşmasına olumlu tepki

Irak Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de ateşkesin sağlanması yönünde varılan anlaşmayı olumlu karşıladı.

El-Mayadin’e göre Irak Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de ateşkese ulaşılması için yürütülen bölgesel ve uluslararası çabaları memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Bakanlık ayrıca, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların derhal durdurulması, Filistin halkının yaşadığı acıların son bulması ve bölge halkına insani yardımların ulaştırılmasının garanti altına alınması gerektiğini vurguladı.

Daha önce de birçok ülke, son iki yılda hedeflerine ulaşamayan Siyonist rejimin yenilgisinin sembolü haline gelen Gazze ateşkesi anlaşmasını memnuniyetle karşılamıştı.

