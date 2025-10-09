Hamas’ın üst düzey üyesi Hamdan'dan 'ateşkes' açıklaması

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) liderlerinden Usame Hamdan, el-Arabi televizyonuna verdiği röportajda, Gazze savaşını sona erdirmek için varılan anlaşmanın ayrıntılarını açıkladı.

Hamdan, iki tarafın üzerinde anlaştığı bu anlaşmanın, Gazze’ye yönelik savaşın nihai sona ermesi anlamına geldiğini vurgulayarak, dünyaya, Siyonist rejimin anlaşmanın hükümlerini uygulamadaki tutumunu dikkatle izlemesi çağrısında bulundu.

Hamas’ın üst düzey üyesi, esir takasının yalnızca savaşın resmi olarak sona erdirildiği bir anlaşma ilan edildikten sonra gerçekleşeceğini belirtti ve bu anlaşmanın en önemli maddesinin Gazze Şeridi’ne yönelik savaşın tamamen durması olduğunu söyledi.

Hamdan, “Arabulucular, Siyonist rejimin anlaşmayı ihlal etmeyeceğini garanti etti ve ateşkesin resmi olarak ABD tarafından ilan edilmesine karar verildi” dedi.

Hamdani, “Anlaşmaya göre, ömür boyu hapis cezası alan 250 kişi ve Gazze’deki 1700 esir serbest bırakılacak. Ayrıca, esirlerin serbest bırakılması talebinde bulunan listede tüm liderlerin isimleri yer alıyor” ifadesini kullandı.

Hamas yetkilisi, ateşkesin uygulanmasının, Siyonist rejim kabinesinde nihai onayın alınmasının ardından başlayacağını ve anlaşmanın aşamalarına göre işgalci ordunun Gazze Şehri, kuzey, Refah ve Han Yunus’tan çekilmesi gerektiğini söyledi

Hamas lideri, anlaşmanın ilk aşamasının, Filistin halkının en temel talebi olan Gazze’ye yönelik savaşın durdurulması olduğunu ve bu çerçevede insani yardım girişleri için 5 geçiş noktasının açılacağını belirtti

Hamdan, arabuluculardan, esir takasını kolaylaştırmak amacıyla Siyonistlerin Gazze üzerinde İHA uçuşlarını durdurmalarını istedi.

Hamas ve diğer direniş gruplarının, Siyonist rejimin anlaşmaya sadık kalmasının sağlanması gerektiğini vurguladığını belirten Hamdan ayrıca, Gazze’nin yönetiminin tamamen Filistinli milli şahsiyetler tarafından ve İsrail müdahalesi olmadan yürütülmesi gerektiğini belirtti. Filistinli gruplar, savaş sonrası Gazze yönetimi için 40 kişilik bir liste sunmuş durumda.

İşgalcilerin iç işlerine müdahale etmesine asla izin vermeyeceklerini açıklayan Hamas lideri, bölge ülkelerine ve uluslararası topluma da seslenerek, Filistin halkına yardım etmek isteyen herkesin bunu hiçbir vesayet ya da egemenlik dayatması olmadan yapması gerektiğini ifade etti.