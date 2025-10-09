Ensarullah, Gazze’de ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

El-Mayadin’e göre, Ensarullah Siyasi Bürosu üyesi Muhammed el-Ferrah, Gazze’de savaşın durdurulması yönünde varılan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yemen halkı olarak Filistinliler ile İsrail düşmanı arasında ilan edilen anlaşmayı büyük bir ilgiyle takip ediyoruz” dedi.

Filistinlilerin acılarını hafifleten, saldırıların durmasına, ablukaların kırılmasına ve Filistinli esirlerin özgürlüğüne katkı sağlayan her çabayı desteklediklerini vurgulayan El-Ferrah, “Yemen, Filistin davasının değişmez ilkelerini koruyan ve Filistin halkının meşru haklarını savunan her anlaşmayı memnuniyetle karşılar” ifadelerini kullandı.

Üst düzey Ensarullah yetkilisi ayrıca, Filistin halkının çıkarları doğrultusunda samimi ve sorumlu çabalarından dolayı direniş gruplarına teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Ensarullah yetkilisi, Siyonist düşmanı saldırgan taraf ve Filistin halkına yönelik tüm suçların ve hak ihlallerinin sorumlusu olarak gördüklerini belirterek, her anlaşmanın saldırıların tamamen durdurulmasına, ablukanın kaldırılmasına ve Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık hedeflerinin gerçekleşmesine yol açması gerektiğini vurguladı.

El-Ferrah, ayrıca, her anlaşmanın Kudüs başkent olmak üzere tüm işgal altındaki topraklarda bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını sağlaması gerektiğini söyledi.