Gazze'de ateşkes; Siyonistler'in uğradığı en büyük stratejik yenilgi

Gazze halkına yönelik savaşın ve soykırımların sonuçsuz kalması, ayrıca Siyonist rejimin önceden belirlenmiş hedeflerine ulaşamaması, bu rejimin maruz kaldığı en stratejik yenilgi olarak değerlendirilmektedir.

Siyonistlerin son iki yıldaki başarısızlığın boyutu; dünya kamuoyunun onlara karşı duyduğu nefret, Hamas ve Gazze direnişini yenemedeki acizlikleri ve caydırıcılık güçlerinin tamamen ortadan kalkmasıyla ölçülmelidir. Diğer yandan, Siyonist rejim ordusunun Gazze savaşındaki zayıflığı ve yenilgisi, Hamas’la yapılan ateşkes anlaşmasındaki memnuniyetlerinden de açıkça görülmektedir.

Bu nedenle Gazze savaşının sona ermesi, bölgede yeni bir güvenlik yaklaşımının doğmasına yol açacaktır. Bu yeni dönemde, “direniş” bölgesel denklemin bağımsız ve galip değişkeni olarak kabul edilecektir.

Şüphesiz Filistin halkının onurlu direnişi ve Gazze topraklarının halkının elinde kalması, Siyonistlerin tarihsel yenilgisinin dönüm noktası olacaktır. Bu durumun sonucu olarak, bugün uluslararası toplumun bağımsız Filistin devleti kurma iradesi güçlenmiş, Filistin direnişi küresel saygı kazanmış, Siyonist rejim ordusunun stratejik iddiaları çökmiş ve Amerika’nın bu rejimi kurtarmak için yeniden müdahil olması, İsrail’in mevcut davranış modelinin sonunu işaret etmiştir.

Ateşkes anlaşması, bir bakıma ABD ile Hamas arasında sağlanan bir mutabakat olarak, Gazze’deki gelişmelerin esas karar vericisinin Hamas olduğunu göstermektedir.

Hamas müzakere heyetinden İzzet er-Rişk yaptığı açıklamada, “Bu anlaşma, büyük halkımıza karşı tarihsel sorumluluk bilincimizden, meşru haklarımıza bağlılığımızdan ve 7 Ekim’deki direnişin kazanımlarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır” dedi.

“Ateşkes anlaşması, ulusal bir başarıdır. Halkımızın birliğini ve işgale karşı tek yol olarak direniş seçeneğine olan bağlılığını yansıtmaktadır” diyen İzzet er-Rişk, “İşgalciler iki yıl boyunca yıkım ve açlıkla başaramadıklarını, müzakere masasında da elde edemediler” ifadesini kullandı.

Siyonist bir gazeteci: Savaş sona erdi ancak Hamas teslim olmadı

İbranice yayın yapan Kan televizyonunun muhabiri, iki yılı aşkın süren savaşın ardından Hamas’ın ne yenildiğini ne de teslim olduğunu itiraf etti.

Söz konusu gazeteci, “Bugün savaş bir anlaşmayla sona erdi. Herkes Hamas’ın teslimiyetini gösteren bir sahne bekliyordu, ancak gördüğümüz tablo hiç de öyle değildi” dedi.

Öte yandan, Siyonist rejimin Lübnan’la yürüttüğü ateşkes süreci, bu rejimin anlaşma sonrasında yeniden ateşkesi ihlal ederek soykırım politikasına devam etme ihtimalini gösteriyor. Bu nedenle Netanyahu’nun başarısız hedeflerini tek taraflı şekilde yeniden canlandırmasına izin verilmemelidir.

Yazar: Uluslararası ilişkiler uzmanı; Ekber Masumi