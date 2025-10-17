  1. Kültür
Kum kentinde ''İran ve Türkiye'nin Ortak Kültürel Mirası'' programı düzenlenecek

Kum kentinde İranlı filozof Molla Sadra için ''Hikmet-i Müteâliye Işığında İran ve Türkiye'nin Ortak Kültürel Mirasının Yeniden İnşası'' adlı program düzenlenecek.

''Hikmet-i Müteâliye'nin Işığında İran ve Türkiye'nin Ortak Kültürel Mirasının Yeniden İnşası'' adlı progam 23 Ekim 2025'te İran'ın Kum kentindeki El Mustafa Üniversitesi'nde düzenlenecek.

Programda Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç açılış konuşması yapacak.

Etkinlikte Türkçe'ye kazandırılan Molla Sadra'nın eseri Dört Akli Yolculukta Aşkın Hikmet (Esfarü’l Erbaa) için tanıtım töreni yapılacak.

Programa Türkiye’den 6 kişinin konuşmacı olarak katılacağı öğrenildi.

İranlı filozof ve din alimi Molla Sadra, İslam felsefesi tarihinde İbn Sînâ’nın Şifâ’sından sonra yazılmış en geniş felsefe eseri olan Esfâr’ı kaleme almıştır.

