Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, Türkiye’yi ziyaret etti.

Alman Bakan ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara’da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Bakan Fidan ve Alman mevkidaşı Wadephul ortak basının toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, basın toplantısındaki konuşmasına Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurarak başladı. Bakan Fidan, ziyaretin gerçekleşmesi için hazırlıkların başladığını kaydetti.

Alman bakan ise “Türkiye AB’ye girmek isterse, Almanya her zaman güvenilir bir ortak olacaktır.” dedi.

Almanya, Ankara-Tel Aviv ilişkilerini düzeltmek istiyor

DW'nin haberine göre Wadephul, Ankara ziyaret öncesi Alman basınına da açıklamalarda bulundu.

Wadephul, Berlin'in Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin düzeltilmesinde önemli bir rol oynayabileceğini açıkladı.