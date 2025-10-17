Dünya Turizm Örgütü En İyi Turizm Köyleri Listesine 3 İran Köyü

İran’ın Suheyli (Keşm Adası), Şefiabad (Kirman eyaleti) ve Kandelus (Mazendaran eylaleti) köyleri, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) En İyi Turizm Köyleri Listesine eklendi.

Turizm Bakanı Seyyid Rıza Salihi Emiri, İran’dan 3 köyün Dünya Turizm Örgütü En İyi Turizm Köyleri Listesine girdiğini açıkladı.

Emiri, "Bu başarı, İran'ı insan ve doğa temelli turizmde küresel bir model haline getirmiştir." dedi.

Köylerin Dünya Turizm Örgütü En İyi Turizm Köyleri Listesine girmesinin turist çekmede somut bir etkisi olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan olumlu karşıladı

Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da 3 İran köyünün Dünya Turizm Örgütü listesine eklenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün İran'ın adı dünya turizm haritasında yeniden parlıyor. Yiğitlik ve sanat diyarı olan İran, büyük bir kaderi kucakladı." dedi.