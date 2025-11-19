Hazar Valileri Zirvesi ikinci gününde devam ediyor

Dün Reşt kentinde başlayan “Hazar: Dostluk ve Bölgesel Kalkınma Köprüsü” temalı 1.Hazar Valileri Zirvesi ikinci gününde de iç ve dış yetkililerin katılımıyla devam ediyor.

Bu uluslararası etkinliğe, İran'daki valiler ve yetkililerin yanı sıra Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan’dan temsilciler ve yetkililer de katıldı.

Hazar kıyısındaki eyalet valilerinin yanı sıra, ülkenin güney eyaletlerinden Hürmüzgan ile Sistan ve Beluçistan valileri de bu toplantıda yer alıyor.

İki günlük bu oturum, ticari ve turistik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çözümlerin ele alınması, Hazar Denizi’nin çevresel sorunlarının giderilmesi ve üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi etkileşimin güçlendirilmesi amacıyla düzenleniyor.