  1. Dünya
  2. Ortadoğu
19 Kas 2025 13:16

İşgal rejiminin Lübnan’ın güneyine saldırısında okul otobüsündeki öğrenciler yaralandı

İşgal rejiminin Lübnan’ın güneyine saldırısında okul otobüsündeki öğrenciler yaralandı

Bint Cbeil bölgesindeki Al-Tayri kasabasında bir sivil araca düzenlenen işgal saldırısı, arkadan gelen okul otobüsünü de etkiledi. Olayda öğrenciler dahil çok sayıda kişi yaralandı.

İşgal rejimi, bu sabah Lübnan’ın güneyindeki Bint Cbeil bölgesine bağlı Al-Tayri kasabasını hedef aldı. Bölgeye düzenlenen hava saldırısında bir sivil araç vuruldu. Saldırının etkisiyle, hedef alınan aracın hemen arkasında seyreden bir okul otobüsü de hasar gördü.

Okul otobüsünde bulunan öğrencilerin de aralarında yer aldığı çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Lübnan’ın güneyi işgal saldırılarının hedefi olmaya devam ederken, sivil yerleşimlerin vurulması endişeyi daha da artırıyor.

Kaynak: İLKHA
 

News ID 1932256
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler