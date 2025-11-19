İşgal rejiminin Lübnan’ın güneyine saldırısında okul otobüsündeki öğrenciler yaralandı

İşgal rejimi, bu sabah Lübnan’ın güneyindeki Bint Cbeil bölgesine bağlı Al-Tayri kasabasını hedef aldı. Bölgeye düzenlenen hava saldırısında bir sivil araç vuruldu. Saldırının etkisiyle, hedef alınan aracın hemen arkasında seyreden bir okul otobüsü de hasar gördü.

Okul otobüsünde bulunan öğrencilerin de aralarında yer aldığı çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Lübnan’ın güneyi işgal saldırılarının hedefi olmaya devam ederken, sivil yerleşimlerin vurulması endişeyi daha da artırıyor.

Kaynak: İLKHA

