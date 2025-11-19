Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimi İran'a döndü

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Çarşamba günü ajansın üç aylık yönetim kurulu toplantısının başlangıcında İran'ın nükleer programı hakkındaki raporunu sundu.

Grossi, "Denetçilerimiz İran'a döndü ve Haziran saldırılarından etkilenmeyen tesisleri denetledi. Ancak denetimlerin tamamen yeniden başlatılması için daha fazla katılıma ihtiyaç var" dedi.

Grossi, "Tahran ile düzenli temas halindeyiz ve normal denetim faaliyetlerini tamamen yeniden başlatmak için çabalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

UAEA Başkanı, "İran'ı, ajansın hasarlı tesislerine, düşük zenginleştirilmiş uranyum ve yüksek zenginleştirilmiş uranyum envanterine erişimini kolaylaştırmaya çağırıyorum" şeklinde konuştu.