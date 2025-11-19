Bekayi: İran ile ABD arasında şu anda bir müzakere süreci yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, gazetecilerin ABD Başkanı'nın dün İran'la müzakereler hakkındaki iddiasına ilişkin sorularına yanıt olarak, "Şu anda İran ile ABD arasında bir müzakere süreci yok" dedi.

ABD'nin taahhütlerini defalarca ihlal ettiği ve aşırı taleplerde bulunduğu geçmişine değinen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Dışişleri Bakanı'nın defalarca vurguladığı gibi, müzakerelerin karşılıklılığına inanmayan, İran'a yönelik askeri saldırı ve İranlı çocukların öldürülmesindeki yanlışlarıyla övünen ve açıkça kendi taleplerini dikte etmeye çalışan bir tarafla müzakere etmenin hiçbir mantıklı gerekçesi yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Suudi Veliaht Prensi'ne gönderdiği mesaj ve bunun Suudi Veliaht Prensi'nin ABD ziyaretiyle bağlantısı hakkında bir başka soruya yanıt olarak Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Ülkemiz Hac ve Ziyaret Teşkilatı'nın yeni başkanı tarafından iletilen Cumhurbaşkanı'nın Suudi Veliaht Prensi'ne mesajı sadece ikili içerikliydi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin geçen yılki hac merasiminde İranlı hacılara sağlanan hizmetlerden dolayı Suudi Arabistan'a şükranlarını iletmesiyle, bu yılki hac merasiminin başarıyla gerçekleştirilmesi için iş birliği ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini içeriyordu." dedi.