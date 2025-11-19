İran, 48. Kuveyt Uluslararası Kitap Fuarı'na katıldı

48. Kuveyt Uluslararası Kitap Fuarı, İran Büyükelçiliği'nin katılımı ve Başbakan Şeyh Ahmed El-Abdullah El-Sabah'ın mesajıyla bu sabah açıldı.

Fuarın açılışında, Kuveyt Enformasyon ve Gençlik İşleri Bakanı Abdurrahman El-Mutairi, İran Büyükelçisi Muhammed Tutunçi ve Arap dünyasından bir grup kültürel ve edebi şahsiyet hazır bulundu.

İran standını ziyaret eden Kuveyt Enformasyon ve Gençlik İşleri Bakanı Abdurrahman El-Mutairi, iki komşu ve Müslüman ülke arasındaki kültürel ilişkilerin genişletilmesi çağrısında bulundu.

İran'ın Kuveyt Büyükelçiliği, fuara Arapça ve Farsça olarak İranoloji, İslam bilimleri, Fars dili ve diğer kültürel ve sanatsal konularda onlarca eser sunarak katıldı.

Bu yıl 48'incisi düzenlenen Kuveyt Kitap Fuarı'na dünyanın 33 ülkesinden 611 yayınevi katılırken, fuarda 287 bin kitap sergilendi.

10 gün buyunca kitapseverlere açık olan fuara Umman özel konuk olarak katıldı.