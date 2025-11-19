  1. Dünya
Polonya Rusya'nın son başkonsolosluğunu kapatıyor

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Polonya'da kalan son Rus Başkonsolosluğu olan Gdansk'taki konsolosluğu kapatma kararını açıkladı.

Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Moskova'nın Gdansk'taki Rus Başkonsolosluğunun kapatılmasına misilleme olarak Polonya'nın Rusya'daki diplomatik ve konsolosluk varlığını azaltacağını söyledi.

TASS haber ajansına konuşan Zakharova, "Rus tarafı Polonya'nın Rusya'daki diplomatik ve konsolosluk misyonlarını azaltacak" ifadesini kullandı.

Şu anda Polonya, Moskova'daki büyükelçiliği ve konsolosluk ofisinin yanı sıra Irkutsk'ta tek bir konsolosluk bulunduruyor. Rusya ise Varşova'daki büyükelçiliğini kullanmayı sürdürüyor.

