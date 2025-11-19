İran, el koyduğu Talara petrol tankerini serbest bıraktı

ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) iddiasına göre, İran el koyduğu Marshall Adaları bayraklı petrol tankeri Talara ve 21 mürettebatını serbest bıraktı.
İran'dan henüz açıklama gelmedi.
Talara adlı petrol tankeri, 14 Kasım’da Umman Denizi'nden geçişi sırasında Devrim Muhafızları donanması tarafından durdurularak ele geçirilmişti.
Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, "Birliklerimiz, dün (14 Kasım) sabah saat 07.30’da yargı makamlarının Talara adlı, Marshall Adaları bayraklı petrol tankerinin yüküne el konulmasına ilişkin talimatı üzerine, ülkenin güneydoğusundaki Mekran kıyılarında tankeri durdurarak alıkoydu" ifadeleri kullanıldı.
Singapur’a seyir halindeki 73.371 DWT taşıma kapasitesine sahip tanker, müdahalenin ardından İran kıyılarına yönlendirildi.
yorumunuz