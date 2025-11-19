"İran uranyum zenginleştirme faaliyetini durdurmayı değerlendirecek" iddiasına yalanlama

Mehr Haber Ajansı'na konuşan bir kaynak, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetini durdurmayı değerlendireceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bu iddiaların asılsız olduğunu belirten kaynak, “Bu sahte haber İran'a karşı yürütülen psikolojik savaşla örtüşmektedir. Zenginleştirmenin durdurulmasıyla ilgili herhangi bir düzeyde değerlendirme söz konusu değildir, ülkenin nükleer politikası yasalara, sistemin makro stratejilerine ve ulusal çıkarlara uygun olarak devam etmektedir” dedi.

İranlı kaynak, “Yabancı taraflar ve bazı medya kuruluşları, gündem yaratarak siyaset ortamını etkilemeye çalışıyor, ancak İran'ın nükleer programı yasal prosedür ve çerçevelere uygun olarak ilerlemektedir ve ilkelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır” ifadesini kullandı.

Bilgi sahibi kaynak, “Bu tür sahte haberlerin yayınlanması, ülkenin stratejik kararlarında bir boşluk yaratmayı amaçlıyor ve temelde asılsızdır” diye konuştu.

Arapça yayınlanan ''Alhadath'' televizyon kanalı, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetini durdurmayı değerlendireceğini iddia etmişti.