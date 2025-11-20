İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail rejiminin Lübnan'daki Sayda kenti ve Ayn el-Hilve mülteci kampına düzenlediği saldırıyı sert bir dille kınadı.

Bekayi, bu vahşi saldırıları BM Şartı ve uluslararası hukukun "açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

Siyonist rejimin Kasım 2025 tarihli ateşkes anlaşmasını defalarca ihlal ettiğine dikkat çeken Bekayi, bu rejimin Lübnan ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırganlığının ve suçlarının devam etmesinden ABD'nin doğrudan sorumlu olduğunu kaydetti.

Ateşkes garantörlerinin ve özellikle ABD'nin, anlaşmanın ihlalleri ve işgalci rejimin Lübnan'a yönelik devam eden askeri saldırıları konusundaki sessizliğini de kınayan Bekayi, BM ve uluslararası topluma bu rejimin suçlarını durdurması ve faillerin hesap vermesini sağlamak için ciddi adımlar atması çağrısında bulundu.

Bekayi, bu saldırılarda şehit düşenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dilerken, yaralılara acil şifalar diledi.

Sözcü Bekayi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Beyrut hükümeti, Lübnan halkı ve direnişiyle tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Salı akşamı İsrail'e ait bir insansız hava aracının Ayn el-Hilve'nin içindeki bir yeri vurması sonucu ilk belirlemelere göre en az 13 kişi şehid oldu, çok sayıda kişi de yaralandı.