Avrupa Birliği'nden "İran" açıklaması

İngiltere, Fransa ve Almanya (E3) ile ABD tarafından sunulan İran'ın nükleer tesisleri ve uranyum stoklarına ilişkin karar tasarısı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'nda onaylandı.

Bunun üzerine Avrupa Birliği (AB) İran'ın nükleer programına dair bir açıklama yayınladı.

AB'nin açıklamasında, "İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırının olası sonuçları konusunda endişeliyiz." denildi.

İran'ın nükleer sorununa sürdürülebilir tek çözümün "diyalog ve diplomasi" olduğunu vurgulayan AB, bu süreçte diplomasiye bağlı olduğunu ileri sürdü.

AB'nin iddiasına göre, İran'ın nükleer meselesi bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından önemli bir sorun olmaya devam ediyor.

İran, UAEA'nın yeni kararına ilişkin Avrupa ülkelerine tepki gösterdi

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, üç Avrupa ülkesi ve ABD’nin UAEA Yönetim Kurulu'na İran karşıtı bir karar sunarak hukuka aykırı ve haksız bir eylemde bulunduğunu belirtti.

Erakçi, "Bu ülkeler ( ABD , İngiltere , Fransa , Almanya) bu adımla ve İran'ın (UAEA ile) iyi niyetini ve iş birliğini görmezden gelerek kurumun yetkisini ve bağımsızlığını baltalıyor. Bu adım, İran'ın kurumla etkileşimini ve iş birliğini bozacaktır." Dedi.

İran'ın, Eylül ayında imzalanan Kahire anlaşmasının sona erdiğini 20 Kasım'da Uluslararası Atom Enerji Ajansı'na resmen bildirdiğini de sözlerine ekleyen Erakçi, "Bugün, Uluslararası Atom Enerji Ajansı Genel Direktörü'ne ( Rafael Grossi ) gönderilen resmi bir mektupta, söz konusu muhtıranın artık yürürlükte olmadığı ve yürürlükten kalktığı duyuruldu." ifadelerini kullandı.