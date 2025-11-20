  1. Siyaset
Erakçi ve Lavrov'dan telefon görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefonda görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkenin Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında telefon görüşmesi yapıldığını duyurdu.

Ria Novosti'nin haberine göre, Erakçi-Lavrov görüşmesinde bölgesel meseleler ele alındı.

İran ve Rusya dışişleri bakanları, 17 Kasım'da bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri görüşmek için telefonda buluştu.

Bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Afganistan ile Pakistan arasındaki anlaşmazlıkların siyasi diplomatik araçlarla çözüm sürecine destek verilmesi istişare edildi.Filistin meselesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunan iki bakan, bu bölgede uluslararası hukuk temelinde sürdürülebilir barışın sağlanması ve Filistin devletinin kurulmasının önemini vurguladı.Görüşmede ayrıca, İran'ın nükleer programıyla ilgili durum istişare edildi.

