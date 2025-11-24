  1. Ekonomi
24 Kas 2025 08:49

İran'da Doların fiyatı kaç?

İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 113 bin 695 tümen seviyesinden işlem görüyor.

Amerikan doları dün ise 112 bin 291tümen seviyesinden işlem gördü.

Azar MAHDAVAN

