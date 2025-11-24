https://tr.mehrnews.com/news/1932376/ 24 Kas 2025 08:49 News ID 1932376 Ekonomi Ekonomi 24 Kas 2025 08:49 İran'da Doların fiyatı kaç? İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 113 bin 695 tümen seviyesinden işlem görüyor. Amerikan doları dün ise 112 bin 291tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1932376 Azar MAHDAVAN کپی شد İlgili haberler İran'da TL fiyatının son durumu İran'da dolar kuru bugün ne kadar? İran’da dolar kaçtan işlem görüyor? Dolar güne nasıl başladı? Dolar fiyatında son durum İran'da dolar kuru bugün ne kadar? Ekler Ekonomi ekonomi (521) dolar dolar fiyatı
yorumunuz