  1. Ekonomi
26 Kas 2025 07:39

Dolar güne nasıl başladı?

İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 113 bin 460 tümen seviyesinden işlem görüyor.

Amerikan doları dün ise 13 bin 760 tümen seviyesinden işlem gördü

