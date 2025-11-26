https://tr.mehrnews.com/news/1932439/ 26 Kas 2025 07:39 News ID 1932439 Ekonomi Ekonomi 26 Kas 2025 07:39 Dolar güne nasıl başladı? İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 113 bin 460 tümen seviyesinden işlem görüyor. Amerikan doları dün ise 13 bin 760 tümen seviyesinden işlem gördü News ID 1932439 کپی شد İlgili haberler İran'da dolar kuru bugün ne kadar? Dolar fiyatında son durum İran'da Doların fiyatı kaç? İran'da dolar kuru bugün ne kadar? İran’da dolar kaçtan işlem görüyor? Dolar güne nasıl başladı? İran’da dolar güne yükselişle başladı Ekler Ekonomi İran dolar dolar fiyatı
