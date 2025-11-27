https://tr.mehrnews.com/news/1932473/ 27 Kas 2025 09:46 News ID 1932473 Ekonomi Ekonomi 27 Kas 2025 09:46 Dolar fiyatında son durum İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 113 bin 640 tümen seviyesinden işlem görüyor. Amerikan doları dün ise 113 bin 460 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1932473 کپی شد İlgili haberler Dolar güne nasıl başladı? İran'da dolar kuru bugün ne kadar? İran'da dolar kuru bugün ne kadar? Dolar güne nasıl başladı? İran’da dolar güne yükselişle başladı İran'da Doların fiyatı kaç? İran’da dolar kaçtan işlem görüyor? Dolar yükselişini sürdürüyor Ekler Ekonomi İran dolar dolar fiyatı dolar kuru
