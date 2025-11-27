  1. Ekonomi
Dolar fiyatında son durum

İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 113 bin 640 tümen seviyesinden işlem görüyor.

Amerikan doları dün ise 113 bin 460 tümen seviyesinden işlem gördü.

