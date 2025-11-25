CHP neden İmralı'ya gitmek istemedi? Türk siyasetçi yanıtladı

Mehr Haber Ajansı: Cumhuriyet Halk Partisi Dış Politika Koordinatörü Prof. Dr. İlhan Uzgel, Mehr Haber Ajansı'na verdiği röportajda, İmamoğlu davası ve Terörsüz Türkiye süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uzgel, muhabirimizin yönelttiği soruları yazılı olarak yanıtladı.

İşte röprotajın tam metni:

1- Son günlerde partinizin üyeleri, AK Parti’nin Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir bölünme yaratma girişimlerine dair analizlerde bulunuyor. Türk siyasetinde böyle bir eğilim gerçekten mevcut mu şuan?

CHP'de bir bölünme yok. Hatta tam tersine Partide büyük bir birlik havası var. Bunun da nedeni Partimize yönelik hukuk yoluyla yöneltilen saldırılar. Şu an 16 belediye başkanımız hapiste. Cumhurbaşkanı adayımız hapiste. Partimize kayyım atanma riski var. İstanbul İl Örgütümüze kayyım atandı. Ama tanımıyoruz. Türkiye tarihinde bir muhalefet partisine bu şekilde baskı uygulanması görülmedi. Bu baskılar Partililerimizi daha da birleştirdi.

Genel Başkanımız büyük bir mücadele veriyor. Mart ayından bu yana haftada iki kez miting düzenliyor. 70. miting yapıldı. Bu da Türkiye tarihinde görülmemiş bir olay.

Partili herkes Genel Başkanımız Özgür Özel etrafında birleşmiş durumda.

2- Sayın Ekrem İmamoğlu şu anda cezaevinde olmasına rağmen Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi. Eğer tutukluluk durumu seçimlere kadar çözülmezse, partinizin önümüzdeki seçimlere katılımı için planınız nedir?

Sayın İmamoğlu haksız yere hapiste. Mart ayında 15.5 milyon insan İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması için oy kullandı. Şu an İmamoğlu partimizin cumhurbaşkanı adayıdır. Eğer seçim zamanı geldiğinde hala hapiste olursa, tabii ki Partimiz seçimlerde bir aday belirleyecektir. Ama şimdilik bir aday adı vermemiz doğru değildir.

3- AK Parti’nin İmamoğlu’yu hapse atarak en büyük rakibini devre dışı bırakmaya çalıştığı analizi ne kadar doğru? Hakkındaki suçlamalar henüz kanıtlanmadı mı?

AK Parti tam da bunu yapıyor. İmamoğlu bütün anketlerde Erdoğan'ın önünde görünüyor. Hala daha bu durum geçerli. Dolayısıyla, hükümet önce İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti, bir gün sonra onu tutukladı.

Hakkındaki iddianame daha yeni sunuldu mahkemeye. Mahkeme prosedür gereği bu iddianameyi kabul edecek: Sonra yargılama başlayacak. Kanunlarımıza göre kimse mahkeme kararı olmadan suçlu ilan edilemez. Şu ana kadar İmamoğlu aleyhinde bir kanıt ortaya konamadı.

Bu siyasi bir davadır ve İmamoğlu'nu Erdoğan'a aday olmas diye devam etmektedir.

4- Mutlak Butlan tehlikesi hala sürüyor mu? Bildiğim kadarıyla CHP taraftarı olan kesim, Sayın Kılıçdaroğlu’ndan pek memnun değildi, özellikle 2023 seçimlerinden sonra. Eğer Kılıçdaroğlu yeniden liderlik görevine getirilirse, bu CHP’de bir sorun yaratabilir mi?

Mutlak butlan davasını mahkeme reddetti. Ama bir üst mahkemeye başvurdular. Bu uzun zaman alacak.

Partimiz, Mart 2024 seçimlerinden bu yana Türkiye'de birinci partidir. Liderliğe duyulan güven çok güçlüdür. Sorunumuz AK Parti iktidarıyla.

5- CHP, İmralı’ya müzakere için kimseyi göndermemeyi tercih etti. Bu durum, CHP’nin barış sürecini desteklemediği anlamına mı geliyor?

CHP barış sürecini destekliyor. Bu desteğini açıkça ifade etti. Meclis'te kurulan Komisyona katıldı.

Barış sürecinin devam etmesi ve başarılı olması için İmralı'ya fiziken gidilmesi şart değil. Devlet ve DEM parti Öcalan ile sürekli iletişim halinde. Halkımız İmralı'ya gidilmesinden rahatsız. Bütün barış sürecinin, halkın seçtiği Milletvekillerinin Öcalan'ın ayağına gitmesine bağlanması doğru değil. Biz Öcalan ile görüşülmesine karşı değiliz. Bu konuda bir itirazımız olmadı.

Bundan sonra da barış sürecini desteklemeye devam edeceğiz.