Türkiye'de İmralı ziyareti görüşülüyor: CHP 'Gitmiyoruz' dedi

TBMM'de kurulan komisyon, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'da ziyaret edilmesini görüşüyor. Toplantının başında CHP, adaya temsilci göndermekten yana olmadığını açıkladı.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği süreçle ilgili atılacak yasal adımları planlaması için TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, en kritik kararlarından biri vermek üzere toplandı.

Saat 14.00'te bir araya gelen komisyon üyeleri, İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşülüp görüşülmeyeceğini kararlaştıracak. Eğer İmralı'ya gidilmesine yönelik bir karar çıkarsa komisyon içinden belirlenecek bir heyet Öcalan ile görüşecek.

Oturumun başında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 18'inci kez toplanan komisyonun bugünkü görüşmesinin basına kapalı olarak yapılmasını önerdi.

Oturum henüz basına kapatılmadan söz alan CHP'li Murat Emir, "CHP olarak komisyon heyetine üye vermeyi doğru bulmuyoruz" dedi. Ancak CHP'nin komisyondan çekilmeyeceğini de ifade belirtildi.

Toplantının başlamasından önce gazetecilere konuşan MHP'li Feti Yıldız ise, CHP'nin üye vermesi gerektiğini söyledi, partisi adına kendisinin İmralı'ya gideceğini belirtti.

MHP, AK Parti ve DEM Parti ise ziyareti destekledi.