Yeni çözüm sürecinde dönüş;adli kontrol ve topluma kazandırma planı

İktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı yeni çözüm süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenlemede, PKK üyelerinin “suça karışan” ve “suça karışmayan” olarak iki gruba ayrılması öngörülüyor. Suça karışmamış örgüt mensuplarına Türkiye’ye dönüş için belirli bir süre tanınması ve adli kontrolle topluma kazandırılmaları planlanıyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda çıkarılması planlanan yasanın ana çerçevesi netleşti. Düzenlemeye göre, suça karışmamış örgüt üyelerine Türkiye’ye dönerek teslim olmaları için geçici bir maddeyle bir yıllık süre verilecek. Teslim olan kişiler, cezaevine girmeden beş yıl boyunca adli kontrol altında tutulacak; bu süre içerisinde yeni bir suç işlememeleri halinde haklarındaki suçlamalar düşecek ve istedikleri yerde ikamet edebilecekler.

Silahlı eylemlerde bulunmuş veya başka suçlara karışmış kişiler hakkında ise “feshedilmiş terör örgütü” kapsamında örgüt üyeliği suçlaması yöneltilmeyecek; ancak adam öldürme, gasp, kaçırma gibi eylemler nedeniyle yargılama sürecek. Örgüt suçlamasının düşmesiyle birlikte cezaevindeki hükümlüler için erken tahliye ve ceza indirimi gündeme gelecek.

Düzenleme, örgüt yönetimindeki isimleri kapsam dışı bırakıyor; bu kişilerin Türkiye’ye girişine izin verilmeyecek. Ayrıca, topluma kazandırma sürecini koordine etmek amacıyla ilgili bakanlıkların yer aldığı bir koordinasyon kurulu oluşturulacak. Kurulun, rehabilitasyon, meslek edindirme ve istihdam destekleri gibi sosyal programları devreye sokması hedefleniyor.

Öte yandan, kayyım uygulamasının kaldırılması da gündemde. AK Parti’nin komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı, 15 bölüm ve 50-55 sayfadan oluşan rapor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan’ın görüşleri doğrultusunda son şekli verilen raporun, bugün TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.