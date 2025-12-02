  1. Ekonomi
Dolar güne nasıl başladı?

İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 118 bin 975 tümen seviyesinden işlem görüyor.

Amerikan doları dün ise 117 bin 380 tümen seviyesinden işlem gördü.

