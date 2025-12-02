https://tr.mehrnews.com/news/1932614/ 2 Ara 2025 07:33 News ID 1932614 Ekonomi Ekonomi 2 Ara 2025 07:33 Dolar güne nasıl başladı? İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 118 bin 975 tümen seviyesinden işlem görüyor. Amerikan doları dün ise 117 bin 380 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1932614 کپی شد İlgili haberler Dolar yükselişini sürdürüyor Dolar fiyatında son durum Dolar güne nasıl başladı? İran'da dolar kuru bugün ne kadar? Dolar güne nasıl başladı? Ekler Ekonomi İran dolar dolar fiyatı
yorumunuz