Ekonomi
29 Kas 2025 08:35

Dolar güne nasıl başladı?

İran serbest döviz piyasasında Amerikan dolarının güncel kuru açıklandı.

İran'da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 114 bin 350 tümen seviyesinden işlem görüyor.

Amerikan doları dün ise 114 bin 170 tümen seviyesinden işlem gördü.
