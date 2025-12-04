Erakçi, İran’ın Lübnan’a desteğini yineledi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Lübnanlı mevkidaşı Yusuf Recci’ye mektup gönderdi.

Erakçi’nin kaleme aldığı mektupta, iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden dostane ilişkilere dikkat çekildi. İran Dışişleri Bakanı, özellikle İsrail saldırıları karşısında Lübnan’ın güvenliğine, egemenliğine, ulusal birliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği sürekli desteği yineledi.

Ayrıca, Erakçi, Lübnanlı mevkidaşını ikili ilişkileri güçlendirmek ve bölgesel ile uluslararası gelişmeleri görüşmek üzere Tahran’ı ziyaret etmeye davet etti. Bakan Erakçi, Lübnan halkının ve hükümetinin karşı karşıya olduğu mevcut tehdit ve zorlukların üstesinden geleceğine inandıklarını dile getirdi.