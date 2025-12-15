Grossi: UAEA, İran’da denetimlere yeniden başladı

UAEA Başkanı Rafael Grossi, RIA Novosti’ye verdiği demeçte, ajansın İran’daki denetimleri yeniden başlattığını açıkladı.

Grossi, bu faaliyetlerin hâlâ çok sınırlı olduğunu vurgulayarak, ajansın kritik tesislere erişimi bulunmadığını belirtti.

Daha önce Arjantin’de yayımlanan İspanyolca bir dergiye verdiği röportajda Grossi, İran’ın nükleer dosyasıyla ilgili kalıcı bir çözüme ulaşmaya çalıştığını söylemişti.

Grossi, El Nacional gazetesine verdiği röportajda, devam eden müzakerelerin birçok aktörü içerdiğini, bunlar arasında eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmelerin de bulunduğunu ifade etti.

Grossi, İran, Avrupa, Rusya ve Çinli yetkililerle sürekli temas hâlinde olduğunu ve kalıcı bir çözüm bulmak için çaba gösterdiğini ekledi.

UAEA Başkanı, sorunun hâlâ çözülmediğini ve denetçilerin İran’daki mevcut anlaşmalar çerçevesinde çalışmalarını yeniden başlatması gerektiğini sözlerine ekledi.