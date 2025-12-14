Grossi: İran nükleer sorununun çözümü için müzakereler devam ediyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Arjantin gazetesi El Nacional'e verdiği bir röportajda şunları iddia etti: "İran şu anda yaklaşık 400 kilogram, yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyuma sahip; bu oran askeri amaçlarla kullanılan zenginleştirme seviyesine neredeyse yakın ve bu nedenle teknik ve dikkatli bir izleme gerektiriyor!"

Grossi, UAEA denetimcilerinini İran'a tam olarak geri dönmesinin ve anlaşmalar çerçevesinde izleme misyonlarının yeniden başlatılmasının, İran'ın nükleer programına ilişkin güvenilir değerlendirmeler yapılması için temel koşullar olduğunu vurgulamaya devam etti.

Arjantinli diplomat şunları söyledi: "Etkin bir izleme olmadan, İran'ın nükleer faaliyetlerinin niteliği hakkında geçerli bir teknik yargıya varmak mümkün olmayacaktır."

Grossi, İran'ın nükleer programını yönetmek için sürdürülebilir ve doğrulanabilir bir çözüme ulaşmak amacıyla İranlı yetkililer ve ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya ve Çin de dahil olmak üzere diğer uluslararası aktörlerle görüşmelerin ve istişarelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Grossi bu önlemlerin tamamen teknik olduğunu ve nükleer silahların yayılma riskini azaltmayı amaçladığını vurguladı.

UAEA, Genel Direktörü ayrıca, özellikle İran ile Siyonist rejim arasındaki son bölgesel gerilimlere değindi ve çatışmaların tırmanmasının nükleer diplomasi ortamını karmaşıklaştırdığını ve yanlış hesaplama riskini artırdığını vurguladı.