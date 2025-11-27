Grossi BM Genel Sekreterliği’ne aday oldu

Arjantin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın şu anki Başkanı Rafael Grossi’yi BM Genel Sekreterliği görevine aday gösterdiğini açıkladı.

2013’ten 2019’a kadar Arjantin’in Avusturya Büyükelçisi olarak görev yapan Grossi, 2019 yılının sonlarında Yukiya Amano’nun yerine geçmişti.

Tahminlere göre, Birleşmiş Milletler’in bir sonraki Genel Sekreterini belirlemek için yapılacak seçimlerin 2026 yılının ilk aylarında düzenlenmesi beklenmektedir.

BM Genel Sekreteri seçilebilmek için adayın, Güvenlik Konseyi’nin 9 üyesinin desteğini alması gerekmektedir; üstelik bu oylamanın beş daimi üyenin herhangi biri tarafından veto edilmemesi şarttır.

Bu aşamanın ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bir oylama yapılır. Genel Kurul’da salt çoğunluğun oyunu almak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri seçilmek için yeterlidir.

Birleşmiş Milletler’in şu anki Genel Sekreterliğini Antonio Guterres üstlenmektedir.